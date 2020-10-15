حقيقة عقاب كومان لنجم برشلونة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن عدم التزام الفرنسي عثمان ديمبلي نجم هجوم برشلونة الإسباني وذهابه إلى التدريبات منفردًا على الرغم من العطلة التي حصل عليها زملائه.


وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديمبلي لم يذهب طواعية للتدريب لكنها كانت واجبات حددها له الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأمر لم يكن تدريبا عقابيا له بل جلسات لتعويض التدريبات التي لم يُشارك بها قبل بداية الموسم، حيث أصيب ولم يتمكن من القيام بعبء العمل اللازم.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي رفض الرحيل عن صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتمسك بالبقاء من أجل إثبات نفسه مع النادي الكتالوني.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي يشتهر بعدم الالتزام خاصة فيما يتعلق بمواعيد التدريبات.

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