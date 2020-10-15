الهند تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 7.31 مليون

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 67708 إصابات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 7.31 مليون.

 

وأصدرت وزارة الصحة الهندية بيانًا قال فيه: "تم تسجيل 67708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 7.31 مليون ".

 

وكشفت الصحة الهندية، أن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 680 إلى 111266 حالة وفاة.

 

وتجاوزت الهند حاجز السبعة ملايين إصابة يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. وسجلت الهند ثاني أعلى حصيلة للإصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي يقترب الرقم فيها من ثمانية ملايين.

 

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