اليوم.. "التضامن" تقرر صرف منحة 100 جنيه لـ409 آلاف مواطن من مستحقي كرامة

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قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صرف منحة الـ١٠٠ جنيه لمستحقي برنامج المساعدات " كرامة" لمن يزيد عمرهم علي ٦٥ عاما اليوم الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، والتي كان قد تم إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.



وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٨ مليون جنيه.



وأشارت نيفين القباج إلي أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها، مؤكدة علي أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.



وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هذه الزيادة جاءت في أطار الإحتفال باليوم العالمي للمسنين، مشيرة إلي أن شهر أكتوبر الجاري شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعمهم بكل السبل وتسخير كافة الجهود لتلبية احتياجاتهم.