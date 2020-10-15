رانيا علواني تكشف أسباب إبتعادها عن الأهلي

أعربت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تفاؤلها الكبير بنجاح المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة القادمة.









وفي تصريحات نقلتها قناة النادي الاهلي قالت علواني: " إختيار موسيماني نال دعم كبير من مجلس الإدارة وتأييد الأعضاء لقرار لجنة التخطيط".









وأضافت: " موسيماني إندمج بالفعل سريعاً مع أجواء النادي الأهلي ولديه الرغبة والحماس في النجاح وإعاده الفريق لمنصات التتويج من جديد".









وأنهت: " إبتعادي عن الظهور مع الفريق بسبب حصولي على منحة من أكاديمية ناصر العسكرية الأمر الذي جعلني أخرج من المكتب التنفيذي".



