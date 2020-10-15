زيادة قياسية في إصابات كورونا بألمانيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، عن زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، سجلت ألمانيا 6638 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة.

 

وأفادت المعهد الألماني، بأن الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسُجل في 28 من مارس الماضي.

 

وأكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفاة.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حذرت من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة الجائحة.

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