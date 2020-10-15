مفاجأة مدوية بشأن مستقبل حمد الله مع النصر

فجر وكيل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي يوم أمس الأربعاء مفاجأة مدوية بشأن مستقبل اللاعب مع العالمي.









وكان نادي النصر قد أعلن يوم الإثنين الماضي أن الإدارة منحت اللاعب فترة راحة حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.









ونشر وكيل اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام صورة وكتب: " هناك إحتمالية أن يغادر حمدالله الأسبوع القادم".









ويأتي حديث وكيل المغربي مخالفاً لتصريحات مسؤولي نادي النصر والذين سبق وأن أعلنوا عدم وجود أي مشاكل مع اللاعب الذي يغيب عن أفتتاحية مباريات فريقه في الدوري السعودي ضد الفتح.



