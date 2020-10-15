بانيجا: الدوري السعودي قوي.. وجاهزون لأي فريق

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، الوافد الجديد لنادي الشباب، على قوة وتنافسية الدوري السعودي للمحترفين، مبديًا سعادته بتواجده في السعودية.

 

وقال بانيجا في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد عبر قناة SBC "سعيد بتواجدي في المملكة العربية السعودية ونادي الشباب، كل شيء أعجبني هنا، حظيت باستقبار حار من السعوديين وهم شعب طيب".

 

وأضاف "إدارة نادي الشباب وفرت لي كل سبل الراحة، وقضيت شهرًا هنا وبضعة أيام على بداية الدوري، وبداية تحديات جديدة بالنسبة لي".

 

وتابع "الطعام السعودي جيد ولذيذ، لدينا في النادي، شيف يقدم ألذ الوجبات، قضينا أوقاتا رائعة في المعسكر التحضيري. هذه الأجواء أسعدتني كثيرًا".

 

وأكد "الدوري السعودي قوي ويتمتع بمنافسة شرسة نظرًا لوجود أندية قوية، لعبنا مباريات ودية وواجهنا الفيصلي، أعتقد أنه فريق قوي وصعب".

 

ونوه "متحمس لخوض كل المواجهات، لن أحدد فريقًا أود مواجهته، مع احترامي لجميع الأندية، نحن مستعدون لأي فريق، أبها منافسنا في الجولة الافتتاحية ليس سهلًا وسيحاول اللعب بشكل دفاعي خارج ملعبه، سنلعب بطريقتنا لحصد الفوز".

 

وأتم "جميع اللاعبين في الشباب استقبلوني بشكل مميز، هذا الشيء يحفزني كثيرًا كلاعب لتقديم الأفضل بالدوري السعودي للمحترفين، وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق".

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