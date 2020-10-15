النني: سعيد بثقة أرتيتا واللاعبين إنتظروا عودتي للأرسنال مرة أخرى

أكد محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي أن عودته للفريق من جديد قوبلت بترحيب كبير بعد غياب إستمر لمدة عام معاراً لبشيكتاش التركي.









وفي تصريحات أدلى بها اللاعب لموقع ناديه: " قبل عودتي إلى لندن مرة اخرى لم أتحدث إلى أرتيتا لكنني دائماً ما كنت أفكر فيما يريده من اللاعبين".









واضاف: "عندما جلست معه أكد لي أن الطريقة التي تدرب بها وشارك على أساسها حينما كان لاعباً هي الطريقة التي يحب أن يلعب بها بعد توليه القيادة الفنية".









وأنهى: " الجميع كان متحمساً لعودتي مرة أخرى وعندما تدربت قدم البعض ملاحظات عديدة وسعيد للغاية بثقة إيمري بي".



