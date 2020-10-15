إبراهيم حسن يطلق تصريحات نارية قبل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن توقعاته لمصير القطبين الأهلي والزمالك في مشوارهما بدوري أبطال أفريقيا.





تصريحات إبراهيم حسن بشأن مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا





وقال إبراهيم حسن في تصريحات لفضائية: "إم بي سي مصر» :«الأمور غير مطمئة على الاطلاق سواء في الأهلي أو الزمالك"





وتابع: "الأهلي غير مستقر فنياً ويعاني من عدم وجود تشكيل ثابت كذلك الأمر في الزمالك".





وواصل: "لست مطمئناً لمصير الأهلي والزمالك أمام الثنائي المغربي".





وأتم حسن تصريحاته مؤكدًا على أن التوفيق فقط هو قد من يلعب دوراً في تواجد القطبين بالنهائي الأفريقي.