نابولي يستأنف على قرار خسارته أمام يوفنتوس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي الإستئناف على قرار إعتبار الفريق منسحباً أمام يوفنتوس لحساب مباريات الجولة الثالثة من الكالتشيو.


وكانت لجنة الإنضباط بالإتحاد الإيطالي قررت يوم أمس الأربعاء إعتبار اليوفي فائزاً بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.


كما تم خصم نقطة من رصيد نادي نابولي على خليفة عدم ذابه لملعب اللقاء بسبب وجود إصابات كورونا بين لاعبي الفريق.


وكتب الحساب الرسمي لنابولي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " نحترم القواعد والقانون دائماً وننتظر نتيجة الإستئناف مؤمنين إيمان راسخ بتحقيق العدالة".

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