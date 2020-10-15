النائب البطريركىي يجتمع بإدارة جمعية مارمنصور بالإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ماريان عيد
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اجتمع  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية البطريركية، بأعضاء مجلس إدارة جمعية مار منصور.

ناقش الاجتماع بعض الأمور الخاصة بمكاتب الجمعية من أعمال سابقة أو تحديات وبحث خطة لتطوير المكاتب خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أمس، صلاة القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار بالإسكندرية، وهي من أعرق مدارس اللغات حيث تضرب جذورها في أراضي الإسكندرية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.

وشارك باخوم في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في مصر، والكادر التعليمي، حيث رحب بالحاضرين وهنأهم بانضمام مِلكية المدرسة للأقباط الكاثوليك.

وبدأ النائب البطريركي، كلمته بالشكر والامتنان للرب على مرور تحديات الفترة السابقة بسلام، مؤكدا على ضرورة وجود "علاقة حية" مع الكنيسة.

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