بومبيو: لن نسمح أبدا لأكبر راع للإرهاب بامتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده لن تسمح أبدا لأكبر راع للإرهاب بامتلاك سلاح نووي، داعيا جددا جميع دول العالم لرفض ابتزاز النظام الإيراني.



وأضاف "بومبيو"، أن إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي ثم تهدد العالم ببرنامجها النووي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.



وفي وقت سابق، كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة وقتلت مئات المتظاهرين.



وقال التقرير إن الأمم المتحدة قلقة إزاء مصير أكثر من 7000 معتقل بينهم نساء في سجن بطهران، لافتا إلى أن معتقلي سجن طهران يتعرضون للتعذيب ويجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.



وأكد "جوتيريش": تلقينا تقارير عن موت سجناء إيرانيين بعد إهمالهم بالحبس الانفرادي، لافتا إلى أن إيران تعيد السجناء المصابين بكورونا لزنزانات مكتظة بدلا من الحجر الصحي، منتقدا استثناء إيران للسجناء السياسيين من الإفراج المؤقت بسبب كورونا.