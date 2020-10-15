هازارد يطلب من زيدان المشاركة في مباراة كلاسيكو الأرض

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يواصل النجم البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، التدريبات التأهيلية، من أجل العودة لخيارات زين الدين زيدان، خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

هازارد يطلب لعب مباراة برشلونة

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد  قادش يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لليجا، ثم يواجه شاختار في دوري الأبطال.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على الأخير، في مباراة الكلاسيكو يوم 24 من شهر أكتوبر.

من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن هازارد يأمل أن يكون جاهزًا بدنيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأوضح الموقع أن هازارد أخبر الطاقم الطبي لريال مدريد برغبته في العودة سريعًا والمشاركة أمام برشلونة.

 وأتم الموقع أن هازارد يعتبر تلك المباراة تحديدًا بداية جديدة لمسيرته مع ريال مدريد، ودفعة معنوية لتعويض ما فاته منذ انتقاله للميرنجي.

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