تقرير أممي: إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة وقتلت مئات المتظاهرين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
الفجر
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كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة وقتلت مئات المتظاهرين.

وقال التقرير إن الأمم المتحدة قلقة إزاء مصير أكثر من 7000 معتقل بينهم نساء في سجن بطهران، لافتا إلى أن معتقلي سجن طهران يتعرضون للتعذيب ويجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.

وحسب قناة العربية الإخبارية، قال "جوتيريش": تلقينا تقارير عن موت سجناء إيرانيين بعد إهمالهم بالحبس الانفرادي، لافتا إلى أن إيران تعيد السجناء المصابين بكورونا لزنزانات مكتظة بدلا من الحجر الصحي، منتقدا استثناء إيران للسجناء السياسيين من الإفراج المؤقت بسبب كورونا.

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