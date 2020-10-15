حقيقة مفاوضات برشلونة لنجم بايرن ميونخ السابق قبل انتقاله إلى ليفربول









كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني حاول التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ السابق، قبل الانتقال إلى ليفربول مؤخرًا.





وتعاقد ليفربول مع لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني مقابل 30 مليون يورو.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن برشلونة حاول التوقيع مع تياجو ألكانتارا، لكنه لم يستطع إقناعة بالعودة إلى كامب نو.





وتابعت الصحيفة، أن ليفربول قدم عرضًا من الصعب على تياجو رفضه، وهذا الذي لم يستطع برشلونة في تقديمه.



