تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية مغربية، أن غياب ثلاثي فريق الوداد البيضاوي المغربي عن القمة المنتظرة ضد الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره الوداد مساء السبت 17 أكتوبر، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.


وحسب موقع "le 360Sport" المغربي، فإن المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا، سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، التي لحقت به في لقاء الفتح الرياضي المغربي.


كما يفتقد الوداد لجهود اللاعب أيوب العملود بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.


ويغيب اللاعب أشرف داري، بسبب عدم القيد الأفريقي، بعد أن تم رفع اسمه من القائمة، بعدما تعرض لإصابة طويلة منذ عدة أشهر.

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