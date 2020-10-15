عبدالمنصف يكشف عن وجهته بعد اعتزال كرة القدم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمد عبدالمنصف حارس مرمي نادي وادي دجلة، عن وجهته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم، هل سيتجه للتدريب أم ستكون له وجهة أخري بعد تعليق حذاء كرة القدم وانهاء مسيرته بشكل رسمي.

وقال عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "سأتجه للتدريب، واتمنى أن أكون مديرا فنيا وليس مدرب حراس مرمي في أحد الأندية فقط".

واضاف، " في حال توليت مسئولية أحد الأندية بعد اعتزالي كرة القدم سأتجه إلى بناء الهجمة من الخلف بشكل صحيح، واللعب بشكل مثالي ".

وأشار إلى أن حارس المرمى مثل المدرب ،يتواجد في الملعب ويراه بشكل كامل، ويكشف طريقة لعب الفريقين وهو مادفعني لخطوة المدير الفني.

واختتم، "سابذل قصارى جهدي خلال الفترة المقبلة، على تأهيل نفسي حتي يتثنى لي أن اتولى قيادة أندية الدوري كمدير فني وليس مدرب حراس مرمى".

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