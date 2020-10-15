نجم برشلونة يصدم رونالدو
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:52 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم برشلونة قد رفض دعوة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي من أجل الانتقال إلى صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن الألماني مارك أندريا تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني قد رفض الإنتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث قرر الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن حارس المرمى الألماني سيجدد تعاقده مع البلوجرانا حتى عام 2025 براتب يبلغ قدر حوالي 12 مليون يورو.
وأكد الموقع الإسباني أن أندية كلا من إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي يرغبون بشدة في التعاقد مع النجم الألماني في الصيف المقبل.