عبدالمنصف: الزمالك منعني من الانتقال للأهلي كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه قبل التعاقد مع عصام الحضري. وأشار عبد المنصف في تصريحاته عبر برن
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
أمل الحلفاوي
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عبدالمنصف: الزمالك منعني من الانتقال للأهلي
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه قبل التعاقد مع عصام الحضري.
وأشار عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه فضل الانتقال للزمالك.
وأوضح أن لاعبو الجيل الحالي لم يشاهدوا التعب والشقاء ومعظم طعامهم غير صحي، مؤكدا أنه دائما يحرص على على منح بعض النصائح للاعبين الشباب خاصة أن العقلية المصرية في كرة القدم تحتاج كثيرا إلى التطوير.