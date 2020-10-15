عبدالمنصف: الزمالك منعني من الانتقال للأهلي كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه قبل التعاقد مع عصام الحضري. وأشار عبد المنصف في تصريحاته عبر برن

عبدالمنصف: الزمالك منعني من الانتقال للأهلي









كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه قبل التعاقد مع عصام الحضري.





وأشار عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه فضل الانتقال للزمالك.



