الكشف عن وجهة راموس المقبلة مع اقتراب نهاية عقده

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، قريبا من الرحيل عن صفوف المرينجي، خلال الفترة المقبلة، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

واوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، يرغبان في ضم اللاعب صاحب الـ34 عاما، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي في يونيو من العام المقبل 2021، وهو ما جعل الجميع يتحدث عن مستقبل اللاعب مع الملكي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفينتوس وباريس سان جيرمان، قد قدما عرضا للحصول على خدمات اللاعب، خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن راموس توج مع ريال مدريد بخمسة ألقاب في الليجا الإسبانية، وأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا بالإضافة للعديد من الألقاب الأخرى.

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