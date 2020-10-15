باريس سان جيرمان ينافس إنتر ميلان على صفقة نارية

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتنافس مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد مع صفقة نارية خلال الفترة المقبلة.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن تشيلسي فتح باب الرحيل أمام نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق، بشرط الحصول على مبلغ مالي ضخم.





وتابع الموقع، أن إنتر ميلان يرغب في ضم كانتي بناءا على رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي، والذي درب اللاعب من قبل في صفوف البلوز.





وأشار الموقع، أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين كانتي وفرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، سوف تقلل من مطالب تشيلسي في الاستغناء عن النجم الفرنسي.





وأوضح الموقع، أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم كانتي أيضًا، وأنه يعد بمثابة الخليفة الشرعي للاعب خط وسط العملاق الباريسي ماركو فيراتي.



