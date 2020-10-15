سولسكاير يطالب إدارة مانشستر يوناتيد بضم هذا اللاعب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزي، عن بدء النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في التفكير في قائمة تعاقداته الشتوية.


وقد تعاقد اليونايتد مع 5 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، منهم 4 لاعبين في اليوم الأخير من الميركاتو، وهم دوني فان دي بيك، إدينسون كافاني، أليكس تسيليس، أمادا تراوري وفاكوندو بيليستري.


ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن طلب سولسكاير ضم الفرنسي جيوليس كوندي، قلب دفاع إشبيلية، حيث يرغب مدرب مانشستر يونايتد في إيجاد حل لمشكلة الفريق الدفاعية".


وأضاف:"كان كوند هدفًا لمانشستر سيتي، إلا أن تمسك إشبيلية بخدماته، دفع بيب جوارديولا للتعاقد مع البرتغالي روبن دياز".  


وواصل:"انتقل كوندي إلى إشبيلية في صيف 2019، قادمًا من بوردو، مقابل حوالي 22 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي الأندلسي وضع شرطًا جزائيًا قيمته 82 مليون جنيه إسترليني في عقده".


واستكمل:"يحتاج مانشستر يونايتد للتخلص من بعض مدافعيه أولًا، قبل ضم كوندي، مثل فيل جونز وماركوس روخو، إلى جانب واحد من فيكتور ليندلوف أو إريك بايلي".


واختتم:"يبحث سولسكاير عن شريك مثالي لهاري ماجواير، بعد أن تلقت شباك الفريق 11 هدفًا في أول 3 مباريات بالدوري".

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