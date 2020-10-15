الزمالك يؤجل حسم ملف ثلاثي الفريق بسبب مواجهة الرجاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل فتح ملف تجديد العقود مع أي لاعب إلى ما بعد مواجهتي الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وذلك حتى لا يشغلو أذهانهم بأي شيء، خارج إطار فكرة حسم اللقب وإسعاد جمهور القلعة البيضاء حول العالم.









ويمتلك المجلس الوقت الكافي على كافة المستويات للتجديد للاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وحازم إمام.













ويواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر.







