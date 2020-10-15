كبار أوروبا ينتظرون مصير مفاوضات تجديد برشلونة تعاقد نجم الفريق

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تجديد عقد الحارس الألماني لبرشلونة، مارك تير شتيجن، أصبحت مسألة وقت فقط رغم طول فترة المفاوضات.



ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الإتفاق بين الفريق الكاتالوني والحارس مسألة وقت لا أكثر، من أجل تمديد عقده لثلاثة مواسم".



وأضاف:"هناك العديد من الأندية الكبرى، ترغب في ضم اللاعب الفترة الأخيرة، انتظارًا لما ستسفر عن المفاوضات".

فإلى جانب بايرن ميونخ وتشيلسي، أبدى يوفنتوس وإنتر ميلان أيضًا رغبتهما في ضم تير شتيجن، إلا أن العروض الأربعة قوبلت بالرفض من الحارس الألماني.


وواصل:" ضغط كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفينتوس، على مسؤولي ناديه من أجل التعاقد مع تير شتيجن، رغم امتلاك البيانكونيري للحارسين تشيزني وبوفون".


واختتم:" أراد إنتر ميلان ضم الحارس الثاني لمنتخب ألمانيا، كي يكون خليفة سمير هاندانوفيتش، لكن تير شتيجن فضل البقاء مع البلوجرانا".

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