فرمان من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار جديد داخل الفريق قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

وفرض موسيماني الحظر الإعلامي على جميع لاعبيه والجهاز الفني بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، مع منع اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا قبل المباراة المرتقبة.

ويأتي قرار بيتسو، من أجل رغبته في فرض السرية التامة على اللاعبين وزيادة التركيز خاصةً مع أهمية المباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، مساء بعد غدٍ السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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