تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر ياجو أسباس مهاجم فريق سيلتا فيجو ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد ثلاثة أهداف بعد مرور خمس مباريات من انطلاق المسابقة، وذلك بالتساوي مع أنسو فاتي نجم برشلونة.

وتوقفت بطولة الدوري الإسباني يسبب فترة التوقف الدولية التي خضعت لها المنتخبات، ومن المقرر أن تعود المسابقة للانطلاق من جديد يوم السبت المقبل.

كما يتواجد لويس سواريز في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد هدفين، ونفس الحال بالنسبة لجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإسباني، قبل مواجهات الجولة السادسة.

1- جويسه موراليس 3 أهداف
2- جيرارد مورينو 3 أهداف. 

3- باكو ألكاسير 3 أهداف. 

4- ياجو أسباس 3 أهداف. 

5- ماكسيمليانو جوميز 3 أهداف.
 
6- أنسو فاتي 3 أهداف. 

7-  لويس سواريز هدفين. 

8- أنخيل رودريجيز هدفين. 

9- ويليام كارفاليو هدفين. 

10- مانو فاليجو هدفين. 

11- كيكي هدفين. 

12- روبرتو لوبيز هدفين. 

13- أوناي لوبيز هدفين. 

14- لوك دي يونج هدفين. 

15- فينيسيوس جونيور هدفين.

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