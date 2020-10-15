"الإبراشي": قفز مدرسمن الطابق الثالث حادثة مخيفة (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، تعليقا على قفز مدرس من الطابق الثالث بعد علمه بوجود حملة أمنية على سنتر للدروس الخصوصية، إنها حادثة مخيفة جدًا، والمدرس أصيب بكسور كبيرة وحالته خطيرة.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الدولة تلاحق "السناتر" من أجل تطوير العملية التعليمية، معقبًا: "السناتر أصبحت بديلًا للمدارس، وعدم إغلاقها قد يؤدي إلى موت التعليم في مصر".



ولفت الإعلامي، إلى أن هناك تعليمات للمحافظين بالإغلاق الفوري لـ"السناتر" بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن إعادة الاعتبار للمدارس يكون بإغلاق كل "السناتر".



هذا، وكشف الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني، عن أن الوزارة تقوم بإجراء عمليات تطوير شاملة في التعليم الفني لا تقل أهمية عن عمليات التطوير التي تقوم بتنفيذها في التعليم الثانوي.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة نجحت في الانتهاء من تطوير 40% من مناهج التعليم الفني التي يصل عددها إلى أكثر من 200 منهج، وتسعى للانتهاء من تطوير جميع المناهج بنهاية العام الجاري.



وأشار الوزير، إلى أن ارتفع إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في مدارس التعليم الفني إلى 55% بعد المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن تستهدف رفع تلك النسبة إلى 77% بافتتاح عدد من المدارس التكنولوجية التي توفر الأيدي العاملة التي تحتاجها في مختلف الصناعات بالتعاون مع وزارة الصناعة والشركات.

