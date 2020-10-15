عبد المنصف يبرز دور ميدو في انتقاله إلى وادي دجلة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن أحمد حسام ميدو، مدرب الغزلان السابق، لعب دورا كبيرا في انتقاله إلى الفريق.

وأشار عبد المنصف في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن انتقاله لدجلة جاء بسبب تواجد ميدو على رأس الجهاز الفني لوادي دجلة، واصفا ميدو بالمدرب العالمي.

وأكد أن ميدو وقتها منحه الثقة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن ظهوره المميز جاهز نتيجة طريقة اللعب التي ساعدته بشكل كبير.

ووجه نصحية لفئة من اللاعبين، " إلى اللاعبين الذين تقدم عمرهم وينوون الاستمرار في الملاعب، لابد من التركيز على انقاص الوزن بشكل دائم والحِفاظ علي اللياقة البدنية في المقام الأول، ثم التدريب بشكل أقوي في كُل يوم عَمَّا يَسبِقُه".

وتابع، "حراس المرمى تطور مستواهم بشكل كبير، على المستوى العالمي، الحارس اليوم أصبح يجب أن يجيد اللعب بقدميه وبناء اللعب من الخلف يجب أن نواكب هذا التطور".

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