المالية: مصر صاحية الريادة في طرح السندات الخضراء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر صاحبة الريادة في طرح السندات الخضراء بإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل خطوات طرح السندات الخضراء بداية من شهر ينايرالماضي.

وأضاف "كوجك"، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تشكيل لجنة من جميع الوزارات قبل الطرح للتعرف على السندات الخضراء، وتم عقد عدة لقاءات افتراضية مع المستثمرين قبل عملية طرح السندات الخضراء.

وأشار إلى أن الطرح جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، وأمريكا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز 20 بين الدول الرائدة في طرح السندات الخضراء عالميًا.

وذكر أن مصر حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المشروعات الخضراء من الجهات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك 300 مستثمر تقدموا للاكتتاب في سندات مصر الخضراء منهم 16 مستثمرًا جديدًا، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شجعت المستثمرين على الاكتتاب في سندات مصر الخضراء، موضحًا أن السندات الخضراء ترفع من ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن صندوق النقد رفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.5 بدلًا من 2% في مايو الماضي، مضيفًا أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي بين الدول الناشئة والنامية.

وأضح أن المشروعات التنموية أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد وتعظيم القدرات الإنتاجية، وأن الإصلاحات الهيكلية تعزز من بنية الاقتصاد وتساعد على تحقيق مستهدفات التنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المؤسسات الدولية، وقادر على امتصاص الصدمات.

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