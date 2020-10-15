تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمخابز "الفينو"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،: "مع بداية موسم المدارس يكون هناك جنون في أسعار الخبز الفينو والدقيق".

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم قاموا بعمل حملات لتوعية المخابز لتنفيذ القانون، والإعلان عن الوزن والسعر للجمهور.

وتابع أنهم أعطوا للمخابز مهلة شهر، وبعدها سيقوموا بعمل حملات تفتيشية، معلنًا عن غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لـ مليون جنيه على المخابز المخالفة، والأحكام سريعة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنهم اتبعوا منهجية واضحة للتعامل عى الإنترنت، حيث أنهم طالبوا أصحاب صفحات البيع "أون لاين" بالإعلان عن الأسعار وإلغاء مقولة "السعر على الخاص"، وعمل فاتورة إلكترونية، والإعلان عن مواصفات المنتج كاملة.

ولفت إلى أن أي خدمات وعمليات تجارية تخضع لرقابة الجهاز بما فيها بعض الحالات الخاصة بالتعليم، لافتًا إلى أنهم سيتدخلوا في تحديد رسوم الأنشطة والنقل والرحلات في المدارس، متابعًا: "أجبرنا مدارس الإنتر ناشيونال على تنفيذ تعليمات إحدى مؤسسات الدولة بعد أن كانت ترفض ذلك".

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى بتنفيذ حملات توعوية علي مخابز العيش الفينو والسياحي في 17 محافظة لتعريفهم بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار ومواصفات الرغيف.

صرح أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الأتي:


وبعد التنسيق مع الشعب المعنيه بالمخابز بالإتحاد العام بالغرف التجارية وإعطاء مهلة لمدة شهر للإلتزام بالقانون تم المرور علي عدد ( 566 ) منفذ خلال اسبوع والتنبيه نحو التزام اصحاب المخابز بضرورة الاعلان عن الاسعار ومواصفات الرغيف وتحرير عدد ( 21 ) مخالفات ادارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة ادوات العجين وفى الشرقية ضبط عدد ( 3 ) طن و( 700 ) كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.


وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقي بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.


كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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