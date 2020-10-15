أستاذ بجامعة عين شمس يحذر من "الموبيل": يصيب بكورونا (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن استخدام الهاتف المحمول "موبيل" لأي شخص آخر أمر خاطئ تمامًا، لأنه يعتبر ضمن الأدوات الشخصية الخاصة، وقد يؤدي إلى أنتشار فيروس كورونا.

وتابع "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، مساء الأربعاء، أن الموبيل أقرب شيء ملازم لنفس أي مصاب بفيروس كورونا، ولذلك ينقل العدوى إذا استخدمه أي شخص خلفه، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام موبيل أي شخص آخر، لأنه قد يؤدي إلى نقل العدوى.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و6077 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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