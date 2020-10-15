شوبير يزف أخبار سارة للأهلي والزمالك قبل مواجهات نصف نهائي إفريقيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض لقائيهما أمام الوداد والرجاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أن حالة محمود علاء لاعب الزمالك، باتت مطمئنة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون جاهزا لخوض اللقاء.

وأشار إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، لم يحدد موقفه بعد، ولكن ليس بعيدا عن المشاركة في اللقاء.

وأكد أنه لايوجد أي أزمات بالنسبة لفرجاني ساسي الذي دخل الحجر الصحي بقرار منه، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سوف ينضم إلى صفوف الزمالك وسيشارك بشكل طبيعي.

فيما تطرق للحديث عن حميد احداد لاعب الزمالك، المعار إلى صفوف الرجاء، وأكد أن من الممكن مشاركته في اللقاء رغم رفض إدارة الأبيض، أما أيوب الكعبي من المستحيل مشاركته مع الوداد.

واتم حديثه، "هناك تفاؤل كبير يسود حول الأهلي والزمالك، ونتمنى أن يكون النهائي مصري تحتضنه أحد الملاعب المصرية".

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