محافظ الإسكندرية يكشف حجم العائد من التصالح على مخالفات البناء

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حجم طلبات التصالح في محافظة الاسكندرية، قائلًا: "عدد طالبات التصالح في مخالفات البناء بلغت 20 ألف و500 طلب، وتم تحصيل مليار و100 مليون جنيه من المصالحات".



وفى سياق آخر أضاف " الشريف"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه جارى فحص الهبوط الأراضى الذى يبلغ قطره 5 أمتار فى 5 أمتار، بمنطقة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الـ45 للوقوف على أسباب الهبوط.



وأكد "الشريف"، أنه لم يسفر الهبوط عن أية أضرار أو إصابات، وتم ردمه وجارى صيانة الطريق من أجل أن يكون جهاز للعمل صباح اليوم، وتابع:"هبوط أراضى كبير بنحاول نعرف أسبابه من أيه".





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شهدت منطقة زيزينيا شرقي محافظة الإسكندري، الاثنين الماضي، هبوطًا أرضيًا، نتيجة تهشم ماسورة، ما تسبب في سقوط سيارة.



وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر، إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع.



وكلف المحافظ بنزول لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.



وشدد على الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع الوضع وقطع المرافق بمنطقة الهبوط، مشددا علي الجهات بسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.



جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.



