إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

نعت الإعلامية عزة مصطفى الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عاما، قائلة "الأستاذ الجميل محمود ياسين، رحل في شهر نصر أكتوبر، وهو صاحب أجمل الأفلام الوطنية".





وتابعت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية" صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "ممثل ثقيل وصاحب صوت وأداء مميز، فضلا عن مواقفه وآرائه الواضحة في القضايا الوطنية المهمة وخاصة فيما يتعلق بالتطبيع"، متابعة: "أقول لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي نعى محمود ياسين وقال إن أفلامه كانت تعرض في تلفزيون إسرائيل هل أنت متعرفش إن محمود ياسين كان ضد التطبيع".





وتساءلت قائلة: "هل أنت حرامي أفلام كمان مش مزور تاريخ بس، أعتقد أهم فيلم عجبك للفنان الراحل محمود ياسين هو الصعود إلى الهاوية؟.".





وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسين، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".





في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.





بالإضافة الى تقديمه عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



