مصطفى الفقي: مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير مُلزم

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنه كان لا يجد داعي لوجود مجلس الشيوخ، ولكن بعد تشكيله يتمنى له التوفيق، موضحًا أن مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير ملزم، وأن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الحقيقي.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اختصاصات مجلس الشيوخ أقل بكثير من انتخابات مجلس الشورى سابقًا.



وأوضح أن دور مجلس الشيخ تنظيري، وهو مجلس يكتمل به كل النظام الديموقراطي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ قد يطرح رؤى مختلفة عن أفكار مجلس النواب ولكنها غير ملزمة.



وذكر أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وحضور أعضاء مجلس الشيوخ يكون للاحتفال فقط، مؤكدًا أنه يجب أن يتكون مجلس الشيوخ من الخبرة والعلماء، وأن يكون رئيسه قانونيًا.



هذا، وتم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة بأسماء بعض المعينين في مجلس الشيوخ وكان من ضمنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعد من أهم الفنانين في مصر.



يحيى الفخراني، لم يكن أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ ويفوز به، لاسيما أن علاقة الفن بالسياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ودائما يساهم الفنانون بالمشاركة بأي شيء لصالح مصر.



وترصد "الفجر الفني" عدد من الفنانين الذين نالوا عضوية الشيوخ خلال السنوات الماضية.



أمينة رزق

اختيرت الفنانة الراحلة أمينة رزق، عضوا بالمجلس عام 1991 وذلك بعد وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بأمر من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تقديرا لعطائها الفنى الطويل، وأسطاعت أن يكون لها دور مؤثرا فهي كانت دائما تتحدث عن هموم ومشاكل الشعب المصرى، كما ركزت بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية.



محمود المليجي

الفنان محمود المليجي، يعد أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ حيث تم تعيينه بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لهذا القرار مفاجأة غير عادية هزت الوسط الفنى فى مصر، ولم يستمر سوي 3 سنوات فقد وذلك بسبب وفاته.



محمد عبد الوهاب

انضم ايضا موسيقار محمد عبد الوهاب للمجلس فى عام 1983 وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون ثانى الفنانين الذين يدخلون مجلس الشورى.