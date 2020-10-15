مصطفى الفقي: مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير مُلزم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:09 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنه كان لا يجد داعي لوجود مجلس الشيوخ، ولكن بعد تشكيله يتمنى له التوفيق، موضحًا أن مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير ملزم، وأن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الحقيقي.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اختصاصات مجلس الشيوخ أقل بكثير من انتخابات مجلس الشورى سابقًا.

وأوضح أن دور مجلس الشيخ تنظيري، وهو مجلس يكتمل به كل النظام الديموقراطي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ قد يطرح رؤى مختلفة عن أفكار مجلس النواب ولكنها غير ملزمة.

وذكر أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وحضور أعضاء مجلس الشيوخ يكون للاحتفال فقط، مؤكدًا أنه يجب أن يتكون مجلس الشيوخ من الخبرة والعلماء، وأن يكون رئيسه قانونيًا.

هذا، وتم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة بأسماء بعض المعينين في مجلس الشيوخ وكان من ضمنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعد من أهم الفنانين في مصر.

يحيى الفخراني، لم يكن أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ ويفوز به، لاسيما أن علاقة الفن بالسياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ودائما يساهم الفنانون بالمشاركة بأي شيء لصالح مصر.

وترصد "الفجر الفني" عدد من الفنانين الذين نالوا عضوية الشيوخ خلال السنوات الماضية.

أمينة رزق
اختيرت الفنانة الراحلة أمينة رزق، عضوا بالمجلس عام 1991 وذلك بعد وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بأمر من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تقديرا لعطائها الفنى الطويل، وأسطاعت أن يكون لها دور مؤثرا فهي كانت دائما تتحدث عن هموم ومشاكل الشعب المصرى، كما ركزت بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية.

محمود المليجي
الفنان محمود المليجي، يعد أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ حيث تم تعيينه بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لهذا القرار مفاجأة غير عادية هزت الوسط الفنى فى مصر، ولم يستمر سوي 3 سنوات فقد وذلك بسبب وفاته.

محمد عبد الوهاب
انضم ايضا موسيقار محمد عبد الوهاب للمجلس فى عام 1983 وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون ثانى الفنانين الذين يدخلون مجلس الشورى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يحيي الفخراني بوابة الفجر الفجر الرئيس محمد أنور السادات

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري يزف بشرى سارة لمرضى السكر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يزف أخبار سارة للأهلي والزمالك قبل مواجهات نصف نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: السادات كان يحب فريد الأطرش

يسرا تُشارك في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)

د. عمرو هاشم ربيع: «الشيوخ» بلا اختصاصات ولا يصلح كغرفة تشريع ثانية

يحيى الفخراني ليس الأول.. تعرف على أشهر الفنانين الذين نالوا عضوية مجلس الشيوخ

أبرزهم "ملك الدراما المصرية".. مشاهير في قائمة المعينين بمجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي