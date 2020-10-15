أحمد موسى يهدد النظام القطرى على الهواء

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن النظام القطري يمنع الاقتراب بأي أخبار من الأسرة الحاكمة وإلا تعرض صاحبها للسجن 5 سنوات، معقبا متهكما: " تناول أى خبر يعمل على اثارة الرأي العام بقطر يتم حبسه 5 سنوات في حين انه عندما تقوم السلطات المصرية بالقبض على خلايا تستهدف إسقاط الدولة يروجون ان مصر ضد حرية الرأي والتعبير".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أنهم يريدون إعطائنا دروس في حين انهم يكممون الأفواه وحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن الأعلام القطري لا يتناول أي قضايا ضد بلادهم.

ووجّه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة لـ قنوات الشر الإرهابية، وجماعة قطر، وقال: انتظروا فضائح قريبًا بخصوص القانون القطري، مشيرا إلى أن القانون القطري لا يسمح لأى مواطن بنشر الأخبار عن الأوضاع الداخلية، ومن يقوم بذلك يتم حبسه 5 سنوات.

ولفت إلى أن هذا القانون يمنع القطريين من التعامل مع أى جهات خارجية، معلقًا: قطر تحلل لها وتحرم ما يتم فى مصر.

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