عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة إصابة والده بفيروس كورونا

قال عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، إن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد مرتين خلال الشهر الأخير.





وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأطباء أخبروهم أنه التهاب ميكروبي وليس فيروسي، متابعًا: "الأطباء قالوا مش فيروس كورونا، ولكن لا يقل خطورة عنه".





وتابع أنه بعد أيام من شفاء والده عاوده المرض مرة أخرى، ووضعوه على جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى أنه كان يعاني من انخفاض في النبض وضغط الدم بالأمس.





واستكمل: "والدي قام بدوره في الحياة بشكل رائع، ونحن فخورين بيه، وحان الوقت أن يرتاح وينتقل إلى جوار ربه، وهذه هي سنة الحياة".









اقرأ أيضًا..





قال الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، إن صلاة الجنازة على والده اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.





وكشف "عمرو" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.





وأضاف " من حوالي 20 يوم أصيب بالتهاب رئوي وخوفنا لتكون كورونا، وعندما ذهبنا في المستشفى اكتشفنا أن عنده التهاب رئوي بسبب ميكروب وقعد فترة وحالته تحسنت وعاد إلى المنزل بعد تعافيه بخمسة أيام".





وتابع "قعد فترة في البيت وارتفعت درجة حرارته مرة أخرى، وذهبنا في المستشفى وقعد فترة وحالته كانت بتتحسن ولكن بدأت الأمور تتدهور فجأة واستدعت حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي وبعدها توفى بسبب توقف عضلة القلب".





واستطرد "والدي كان فنانا كبيرا وأدى أدوارا فنية كثيرة، وأدى واجبه كأب وزوج على أفضل وجه بنفس نجاحه في مجال التمثيل، وكان إنسانا متواضعا ويقدم أعمال فنية تمثل قيم كبيرة في المجتمع".









وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن الدفن سيكون في مدافن العائلة بطريق الفيوم، موضحًا أنه سيكون هناك عزاء يوم الجمعة القادم في منزل العائلة بكمبوند الشيخ زايد.





وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسين، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".





في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.





بالإضافة الى تقديمه عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



