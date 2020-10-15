رامي صبري يشوق جمهوره لأغنية "مش مرتاحين"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق المطرب رامي صبري لأغنيته الجديدة والتي تعد تتر مسلسل "طلقتك نفسي" وتحمل اسم "مش مرتاحين" .



ونشر رامي البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب : مش مرتاحين تتر مسلسل "طلقتك نفسى قريباً ".



والجدير ذكرن أن رامي صبري حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وأيضاً أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" له، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى ، كما حقق مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.

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