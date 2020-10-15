لابورتا يُنهي الاتفاق مع صفقة مدوية.. ويحسم مصير نيمار من العودة





أسدلت تقارير صحفية إسبانية الستار عن خطط خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، في حال ولايته للنادي خلفًا لجوزيب ماريا بارتوميو.





ومن المنتظر أن تُجري الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة في شهر مارس المقبل، لكن في حال رحيل بارتوميو متأثراً بحملة حجب الثقة التي أستطاعت الحصول على الأصوات المناسبة للإطاحة بالرئيس، سوف يتم عمل انتخابات عاجلة في نهاية ديسمبر المقبل.





وكشف موقع " دون بالون " الإسباني أن لابورتا قد أنهي الإتفاق مع بيب غوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة من أجل العودة مرة أخري إلى الكامب نو.





وهناك غموض حول مستقبل المدرب الإسباني داخل ملعب الاتحاد، حيث ينتهي تعاقده في صيف عام 2021 ولم يجلس حتي الآن لعقد جلسة التجديد.





ويثق لابوتا في قدرات جوارديولا على أقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي في البقاء داخل ملعب الكامب نو، خاصة أنه كان يود الرحيل ألية خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضي، لكن رغبة بارتوميو أجبرته على البقاء حتي نهاية تعاقده مع برشلونة.





وفي سياق آخر متصل، رفض لابورتا اقتراح ميسي بشأن عودة البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد إلي برشلونة.





حيث يري لابورتا أن عودة نيمار سوف تشعل الحرب مجدداً في بداية ولايته بين مؤيدي ومعارضي ذلك القرار، خاصة بعد أن تم تلقيبة بالخائن من قبل بعد جماهير البلوغرانا.



