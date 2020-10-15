مركز شباب مغاغه يستهل مشواره بدوره الترقي بالفوز على بني مر

Advertisements





نجح فريق مركز شباب مغاغه أحد انديه القسم الرابع لمجموعه محافظة المنيا، من الفوز على فريق مركز شباب بني مر بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب بني مر وذلك ضمن مباريات الجولة لدوره الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث.



فريق مركز شباب مغاغه، يخوض هذه الدوره المؤهله لدوري القسم الثالث وهو يلعب بمجموعه تضم 3 فرق وهم مركز شباب مغاغه، ومركز شباب بني مر، ونادي الوادي الجديد.



ومن المقرر أن يخوض فريق مركز شباب مغاغه مباراته القادمة، مع فريق نادي الوادي الجديد، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لدوري الترقي المؤهله لدوري القسم الثالث.