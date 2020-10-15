مصطفى ثابت: "أنا أهلاوي وأحترم الزملكاوية.. ولدي خطة لتطوير مراكز شباب الفيوم"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أفصح الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، عن انتمائه للنادي الأهلي، مع تأكيده على كامل احترامه لجمهور نادي الزمالك.

وقال "ثابت" في لقائه مع إذاعة "صوت الفيوم" اليوم الأربعاء: "لدي خطة كاملة لتطوير مراكز الشباب على مستوى محافظة الفيوم بأكملها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "وزير الشباب الدكتور أشرف صحبي صديق محترم ورجل لديه رؤية، وعندنا خطة لتطبيقها على مراكز المحافظة ولكن أزمة كورونا أجلتها بعد تأثيرها على ميزانية الوزارة".

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