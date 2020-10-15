عاجل.. الموت يفجع حمدي الميرغني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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فجع الموت الوم الخميس الفنان حمدي الميرغني في وفاة عمه ، وأعلن حمدي الميرغني عن ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 



وكتب : توفي إلي رحمة الله عمي سيد نسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ، اللهم اسكنه فسيح جناتك وأرزق أبنائه وزوجته الصبر والسلوان. 



يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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