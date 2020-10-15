"القش ولع في المحل".. انقطاع الكهرباء السر في حريق نزلة السمان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن السبب في نشوب حريق داخل محل لبيع مستلزمات البازارات، هو انقطاع الكهرباء عن المحل، لفترة، وإغلاق صاحب المحل، قبل عودة الكهرباء.

وأضافت المعاينة أنه بعد عودة الكهرباء بالمكان، حدث ماس كهربائي بالمحل، مشيرة إلى أن صاحب المحل كان يخزن البضاعة وسط "قش"، تجنبًا لكسرها، ولدي نشوب الحريق ساعد "القش" على تمدد النيران.

كانت أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا إندلع داخل محل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريقا هائلًا بمحل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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