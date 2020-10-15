"القش ولع في المحل".. انقطاع الكهرباء السر في حريق نزلة السمان

كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن السبب في نشوب حريق داخل محل لبيع مستلزمات البازارات، هو انقطاع الكهرباء عن المحل، لفترة، وإغلاق صاحب المحل، قبل عودة الكهرباء.





وأضافت المعاينة أنه بعد عودة الكهرباء بالمكان، حدث ماس كهربائي بالمحل، مشيرة إلى أن صاحب المحل كان يخزن البضاعة وسط "قش"، تجنبًا لكسرها، ولدي نشوب الحريق ساعد "القش" على تمدد النيران.





كانت أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا إندلع داخل محل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريقا هائلًا بمحل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم.



