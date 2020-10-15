ميدو: تجديد عقد علي ماهر مع المصري أولى خطوات النجاح













علق أحمد حسام ميدو على قرار تجديد تعاقد النادي المصري البورسعيدي، مع علي ماهر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وأشاد ميدو بهذا القرار، مؤكدا أنها خطوة مميزة من النادي البورسعيدي، مشيرا إلى أن الاستقرار في الأندية هو أهم عوامل النجاح.





وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن علي ماهر لديه فكر مميز في عالم التدريب، معبرا عن سعادته البالغة بهذا القرار.



