ميدو: تجديد عقد علي ماهر مع المصري أولى خطوات النجاح

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق أحمد حسام ميدو على قرار تجديد تعاقد النادي المصري البورسعيدي، مع علي ماهر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشاد ميدو بهذا القرار، مؤكدا أنها خطوة مميزة من النادي البورسعيدي، مشيرا إلى أن الاستقرار في الأندية هو أهم عوامل النجاح.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن علي ماهر لديه فكر مميز في عالم التدريب، معبرا عن سعادته البالغة بهذا القرار.

وشدد على أن السبب الرئيسي في النتائج الضعيفة التي حققها فريق المصري البورسعيد خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، هو عدم الاستقرار الفني، وقرار تجديد عقد ماهر سيفيد الفريق كثيرا خلال الفترة المقبلة.

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