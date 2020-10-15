4 سيارات لإطفاء حريق اندلع داخل محل مستلزمات "بازارات" بنزلة السمان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
4 سيارات إطفاء احتجاجهم قوات الدفاع المدني بالجيزة، لإخماد حريقًا اندلع داخل محل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريقا هائلًا بمحل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نزلة السمان حوادث حريق الفجر

أخبار تهمك

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المحتمل لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 5 ساعات

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وانخفاض في حالات الوفاة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بحدائق الأهرام

عاجل.. 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران بمصنع مواد غذائية بأكتوبر

إخماد حريق هائل اندلع في مصنع على مساحة 4 آلاف متر بأكتوبر

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الطالبية

السيطرة على حريق شب في مصنع بأكتوبر

3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق هائل بشارع الهرم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

11:43 م

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي