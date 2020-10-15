4 سيارات لإطفاء حريق اندلع داخل محل مستلزمات "بازارات" بنزلة السمان

4 سيارات إطفاء احتجاجهم قوات الدفاع المدني بالجيزة، لإخماد حريقًا اندلع داخل محل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريقا هائلًا بمحل لبيع مستلزمات محلات البازارات، بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم.



