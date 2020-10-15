أبها يتعاقد مع نجم الوحدة السعودي

تعاقد مجلس إدارة نادي أبها السعودي، مع الأسترالي كريج جودوين قادما من نادي الوحدة السعودي.





وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نشر نادي أبها مقطع فيديو قدم خلاله كريج جودوين لاعب الفريق الجديد.





وجاءت صفقة جودوين بعد ساعات قليلة من إعلان أبها تعاقده مع الثنائي الشاب ذعار العتيبي قادما من الهلال السعودي وفهد الجميعة قادما من النصر السعودي على سبيل الإعارة.



