جمال عبدالرحيم يعتذر عن الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
ميسون أبو الحسن
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أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اعتذاره عن رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري.
وقال "عبد الرحيم"، أن ذلك نظرا لاستشعاره الحرج لوجود عدد من المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وعضوية المجلس من داخل مؤسسة دار التحرير التي ينتمي إليها، وتجمعه بهم علاقات صداقة علاوة على ارتباطة بعلاقات صداقة مع العديد من المرشحين 

وأوضح وكيل أول نقابة الصحفيين، أن قراره جاء بعد إغلاق باب الطعون وإعلان الكشوف النهائية التي تضمنت أسماء هؤلاء المرشحين، مشيرا إلى انه تقدم بطلب رسمي لمجلس النقابة العامة في ذلك الصدد.

وحول مطالبة البعض بإجراء الاعادة على منصب رئيس النقابة بالاسكندرية بعد أسبوع أسوة بما حدث في انتخابات عام 2009، قال "عبدالرحيم"، أن قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 التي أجريت بموجبه انتخابات النقابة العامة عام 2009 تم إلغاءه بحكم من المحكمة الدستورية في شهر يناير عام 2011، مشيرًا إلى انه منذ ذلك الوقت تجرى انتخابات العامة والفرعية طبقًا لقانون نقابة الصحفيين، والذي ينص على إجراء انتخابات الإعادة على منصب النقيب في نفس اليوم، وذلك قبل التعديل الذي ادخل على اللائحة الداخلية للنقابة ووافقت عليه الجمعية العمومية في مارس 2019 بإجراء الإعادة في اليوم التالي.

يذكر أن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، كان قد ترأس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة في مارس 2019، والتي شهدت نجاح كبير على المستوى التنظيمي، وأفرزت عن فوز ضياء رشوان، بمنصب النقيب العام للصحفيين

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