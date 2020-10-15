بعد وفاة والده.. عمرو محمود ياسين: "أمي لم تصدق حتى الآن"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
محمود ياسين وزوجته
محمود ياسين وزوجته
داليا الحسين
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كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، عن أن والدته في حالة صدمة حتى الآن ولم تستوعب ما حدث، وتابع:" الوالدة في حالة صعبة جدًا ولديها حالة بعدم تصديق ما حدث".

وأضاف " ياسين"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شهر أكتوبر له طبيعة خاصة مع الراحل، موضحًا أن زواجه كان في شهر أكتوبر والرحيل أيضًا بالإضافة إلى أن كافة أعماله الوطنية كانت عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع "ياسين":"أشرف بكل فخر أن والدي قام بدوره على أكمل وجه وترك أرث فني كبير وترك محبة كبيرة للوطن، وهذه سنة الحياة وأن لله وأن إليه راجعون"، لافتًا إلى أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وأن دفن الجثمان سيكون بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسين، "تريند" موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى تقديمه عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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