شاهد.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده









وقال "عمرو" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر رضوان ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": " من حوالي 20 يوم أصيب بالتهاب رئوي وخوفنا لتكون كورونا، وعندما ذهبنا في المستشفى اكتشفنا أن عنده التهاب رئوي بسبب ميكروب وقعد فترة وحالته تحسنت وعاد إلى المنزل بعد تعافيه بخمسة أيام".







وأضاف "قعد فترة في البيت وارتفعت درجة حرارته مرة أخرى، وذهبنا في المستشفى وقعد فترة وحالته كانت بتتحسن ولكن بدأت الأمور تتدهور فجأة واستدعت حالته وضعه على جهاز التنفس الصناعي وبعدها توفى بسبب توقف عضلة القلب".









وتابع "والدي كان فنانا كبيرا وأدى أدوارا فنية كثيرة، وأدى واجبه كأب وزوج على أفضل وجه بنفس نجاحه في مجال التمثيل، وكان إنسانا متواضعا ويقدم أعمال فنية تمثل قيم كبيرة في المجتمع".









وفي تصريحات سابقة كشف عمرو، عن تفاصيل جنازة والده الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79.







وقال "عمرو"، في اتصال هاتفي ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، إن الجنازة ستكون غدًا بعد صلاة الظهر في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد.









وأضاف، أن الدفن سيكون في مدافن العائلة بطريق الفيوم، موضحًا أنه سيكون هناك عزاء يوم الجمعة القادم في منزل العائلة بكمبوند الشيخ زايد.









وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسين، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".







في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.







بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.







وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

كشف الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.