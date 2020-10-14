مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:43 م
أرشيفية
أرشيفية
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه بناء على الإقبال  المتزايد علي معرض تراثنا من آلاف الزائرين يوميا فقد تقرر مد فترة المعرض حتى يوم السبت 17 أكتوبر وذلك تقديرا لجهود العارضين من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية التي ساهمت فى نجاح المعرض وأيضا لإتاحة الفرصة لقطاع عريض من الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على جزء أصيل من الحضارة المصرية وقطاع عريض من المنتجات اليدوية المميزة.

وأعربت جامع عن سعادة كافة المشاركين في معرض تراثنا بالزيارة الكريمة التي قامت بها انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمعرض.

وأكدت على أن تلك الزيارة بلورت الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بأعلى قياداتها لمشروعات الشباب خاصة العاملين فى قطاع المشروعات اليدوية والتراثية والفنانين المبدعين المهتمين بهذه الصناعات العريقة والراقية التى تعبر عن القدرات الإبداعية المتميزة لشباب مصر الذي استطاع بالفعل استخدام طاقته وإمكاناته للوصول إلى منتج محلى متميز يعبر عن الحضارة المصرية مما يجعله قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. 

وأوضحت نيفين جامع، أن انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، حرصت خلال زيارتها للمعرض على تكريم عدد من أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في قطاع المشروعات متناهية الصغر وتسليمهم جائزة الأفضل للحرف اليدوية في مجال التمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم معرض تراثنا فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

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معرض تراثنا السيسي الحرف اليدويه التجارة والصناعة

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